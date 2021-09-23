Открыта регистрация на участие в конкурсе «ВЕКТОРИАДА-2021»

До конца 2021 года у школьников и студентов, педагогов и руководителей всех типов в культурной, спортивной, образовательной сферах есть возможность принять участие во Всероссийском конкурсе «ВЕКТОРИАДА-2021». Для участия в конкурсе принимаются работы по шестнадцати номинациям для школьников и студентов и по четырём номинациям для педагогов. Образец документов на сайте www.vectoriada.ru. Конкурс будет проводиться АНО «Центр научного творчества «Вектор» в четвёртый раз. Заявки от конкурсантов принимаются по адресу эл.почты: vector@vectoriada.ru.

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