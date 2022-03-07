Открыта «горячая линия» 98-97-76

В соответствии с поручением Главы Республики Дагестан Сергея Меликова Минцифры РД, совместно с Минсельхозпродом РД, Минпромторгом РД и УФАС по РД запустило «горячую линию» по вопросам роста цен на продукты и товары первой необходимости, а также продовольственного обеспечения Республики Дагестан.

По всем интересующим вопросам относительно ценообразования и наличия продуктов первой необходимости жители Дагестана могут обращаться ежедневно с 9.00 до 19.00 (без выходных) по номеру 98-97-76.

Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного роста цен и обеспечения продовольственной безопасности республики.