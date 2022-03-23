Открыт сбор идей на второй форум «Сильные идеи для нового времени»

В 2022 году пройдёт второй форум АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени». На крауд-платформе http://ideas.roscongress.org открыт приём заявок, который продлится до 22 апреля, об этом было объявлено 22 марта на пресс-конференции при участии помощника России Максима Орешкина. В рамках пресс-конференции гендиректор Агенства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева сказала о том, что форум 2022 года будет содержать семь направлений, в числе которых «Предпринимательство», » Национальная экологическая инициатива», «Национальная социальная инициатива» и др. «Ждём на форум людей, которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и предложениями для изменений к лучшему»- отметила Светлана Чупшева.

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