Открыт приём заявок на второй Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ»

С 18 марта по 31 августа текущего года открыт приём заявок на участие во II Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ». Участниками конкурса могут стать граждане, коллективы и теле-киностудии, выступившие авторами видео-работ по одной из двух тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Инициатором конкурса выступает Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс». Вся подробная информация по конкурсу на сайте «мыконкурс.рф».

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