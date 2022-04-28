Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Воспитать человека»

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека». В конкурсе могут принять участие педагоги из образовательных организаций всех типов и представители общественных объединений. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и разместить на нём своё портфолио.

Министерство просвещения России проводит конкурс при поддержке Профессионального союза работников народного образования и науки РФ для выявления и трансляции профессиональному сообществу новых форм, практик и инновационного педагогического опыта воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Прием заявок продлится до 1 мая 2022 года.