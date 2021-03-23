Открыт приём заявок на Всероссийский форум работающей молодёжи

В текущем году запланировано проведение IX Всероссийского форума работающей молодёжи в онлайн и офлайн форматах. Интерактивный формат мероприятия состоится с 11 по 15 мая, а офлайн формат с 17 по 19 июня. В июне участники форума, возрастная категория которых от 18 до 35 лет, встретятся в городе Кемерово Кемеровской области. Для того, чтобы принять участие в форуме, цель которого заключается в развитии молодых специалистов и их интеграции в профессиональные сообщества, необходимо пройти регистрацию в системе «Молодёжь России» до 25 апреля. Подробная информация по тел. (495) 668-80-08 (доб.8004) Ксения Гаврилова.

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