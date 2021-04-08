Открыт приём вопросов на прямую линию с Сергеем Меликовым

У жителей республики появилась уникальная возможность — задать вопрос Сергею Меликову. Для этого необходимо разместить свой вопрос на портале «Открытая линия с Главой Дагестана» или по WhatsApp-номеру +7(988)-637-05-05, указав предварительно свои персональные данные. За первые сутки на прямую линию врио Главы Дагестана, которая намечена на 14 апреля, поступило более двухсот вопросов, большая часть которых касается улучшения социальной инфраструктуры. Непосредственно во время прямой линии с руководителем региона тоже можно будет задать свой вопрос, позвонив по номеру (8722) 69-44-76.

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