Открыт прием заявок на конкурс журналистов «Семья и будущее России»

Журналисты и творческие коллективы страны могут принять участие в конкурсе «Семья и будущее России». Премиальный фонд составляет 2 млн. рублей. Оганизует конкурс Фонд Андрея Первозванного при поддержке факультета журналистики МГУ.

В конкурсе также могут принять участие представители вузов, представив научные работы.

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ» работ должно быть не менее 10 в одной заявке и они должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2020 года до 15 июня 2021 года.

Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2019 года до 15 июня 2021 года.

Работы на конкурс принимаются до 25 июня 2021 г.

150 финалистов примут участие в трехдневной практической конференции в Москву (проезд за счет финалиста, размещение за счет организаторов).

70 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.

За первое место — 55 тысяч рублей;

За второе место – 40 000 рублей;

За третье место в каждой номинации – 25 000 рублей;

Спецприз Председателя жюри конкурса – 10 000 рублей.