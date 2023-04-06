Общество

Открылась регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России»

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Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и масштабный конкурс для руководителей.

Что получают конкурсанты:
• Комплексную оценку профессиональных компетенций
• Рекомендации HR-специалистов по развитию управленческих навыков
• Вступление в сообщество управленцев
Что получают финалисты и победители
• Грант на обучение 1 миллион рублей
• Карьерные консультации и рекомендации по личному и профессиональному
развитию
• Возможность познакомиться и поработать с наставниками, топ-менеджерами и
руководителями крупных компаний.

Кто может принять участие?
Все желающие в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.

Как проходит конкурс?
Конкурс включает дистанционный и очные этапы. На дистанционном этапе участники
проходят оценку управленческих компетенций. По итогам лучшие конкурсанты
участвуют в очном финале, где решают управленческие задания.

Как подать заявку на участие?
Пройдите регистрацию на сайте конкурса и заполните анкету участника до 14 мая включительно.

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