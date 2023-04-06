Открылась регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России»

Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и масштабный конкурс для руководителей.

Что получают конкурсанты:

• Комплексную оценку профессиональных компетенций

• Рекомендации HR-специалистов по развитию управленческих навыков

• Вступление в сообщество управленцев

Что получают финалисты и победители

• Грант на обучение 1 миллион рублей

• Карьерные консультации и рекомендации по личному и профессиональному

развитию

• Возможность познакомиться и поработать с наставниками, топ-менеджерами и

руководителями крупных компаний.

Кто может принять участие?

Все желающие в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.

Как проходит конкурс?

Конкурс включает дистанционный и очные этапы. На дистанционном этапе участники

проходят оценку управленческих компетенций. По итогам лучшие конкурсанты

участвуют в очном финале, где решают управленческие задания.

Как подать заявку на участие?

Пройдите регистрацию на сайте конкурса и заполните анкету участника до 14 мая включительно.