Открылась регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России»

Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и масштабный конкурс для руководителей.
Что получают конкурсанты:
• Комплексную оценку профессиональных компетенций
• Рекомендации HR-специалистов по развитию управленческих навыков
• Вступление в сообщество управленцев
Что получают финалисты и победители
• Грант на обучение 1 миллион рублей
• Карьерные консультации и рекомендации по личному и профессиональному
развитию
• Возможность познакомиться и поработать с наставниками, топ-менеджерами и
руководителями крупных компаний.
Кто может принять участие?
Все желающие в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.
Как проходит конкурс?
Конкурс включает дистанционный и очные этапы. На дистанционном этапе участники
проходят оценку управленческих компетенций. По итогам лучшие конкурсанты
участвуют в очном финале, где решают управленческие задания.
Как подать заявку на участие?
Пройдите регистрацию на сайте конкурса и заполните анкету участника до 14 мая включительно.