Отец солдата

Глава Дагестана Сергей Меликов посетил среднюю общеобразовательную школу в селении Шушия Новолакского района, которая носит имя Героя России офицера спецназа МВД Дмитрия Серкова, погибшего в бою с террористами. Руководитель республики возложил цветы к бюсту Героя, установленному во дворе школы.

Наверное, не все наши читатели знают, что Дмитрий Серков с 12-летнего возраста был приёмным сыном Сергея Алимовича Меликова. И воспитал его настоящим патриотом. Жизнь Дмитрия – это пример служения Родине.

Дмитрий был потомственным военным. Родной отец – полковник Александр Анатольевич Серков, ветеран Афганских событий, служил в разведке, удостоен трёх орденов Красной Звезды. Мама, Галина Анатольевна Меликова, военный врач. Дед, полковник Анатолий Петрович Яцына, стоял у истоков создания ВДВ. Отчим Сергей Меликов – генерал-полковник внутренних войск.

Дмитрий стремился быть достойным продолжателем семейных традиций. Сразу после окончания школы поступил в Санкт-Петербургский институт МВД России, на факультет подготовки кадров для Внутренних войск. Окончив учебу в вузе, не стал искать тёплого места, а отправился служить туда, где опаснее всего – в отряд спецназа Внутренних войск «Витязь». Его приемный отец полностью одобрил этот выбор.

В свою первую боевую командировку Дмитрий отправился на родину отца, в Дагестан. Это было в 2005 году. Тогда горную республику захлестнула волна террора. На счету боевой группы офицера Серкова было десятки оперативных мероприятий. Сергей Алимович никогда прилюдно не интересовался успехами сына. Дмитрий Александрович сам определял этапы карьерного роста, не уповая на высокопоставленного родителя, и не рассчитывал на послабления со стороны командира части. Он знал только одну привилегию – быть на переднем крае.

Не раз ему и его товарищам приходилось вступать в боестолкновения с террористами. Свой последний бой он принял 2 августа 2007 года. У селения Кадиркент Сергокалинского района была обнаружена крупная группа боевиков. Завязалась ожесточённая перестрелка. Дмитрий Серков вынес с поля боя товарища, выручил в сражении старшего командира, лично нейтрализовал нескольких хорошо вооружённых противников, но сам получил смертельное ранение.

В декабре 2007-го Дмитрию Серкову было присвоено звание Героя России. Награду из рук президента страны получили его отчим и мать — Сергей и Галина Меликовы.

Боль родителя, который потерял своего сына, понятна и близка Сергею Меликову. Долгие годы он сам живёт этой болью. И мы видим, как он неравнодушен к семьям, чьи дети отдали свою жизнь в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса. Понимая их чувства, он регулярно встречается с ними, делает всё возможное, чтобы поддержать морально и материально. И осознание того, что они не одни в своём горе, помогает смягчить боль утраты.

Источник: https://dagpravda.ru/politika/otec-soldata-2/