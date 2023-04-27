Отец погибшего в СВО попросил главу Дагестана посодействовать в капремонте центральной улицы в селе Туршунай Бабаюртовского района

Отец погибшего в спецоперации военнослужащего Ибрагим Гасанов попросил Главу Дагестана Сергея Меликова посодействовать в капремонте центральной улицы в селе Туршунай Бабаюртовского района.

«Наше село очень старое. Улица протяженностью больше километра, а асфальта нет. Детям приходится ходить в сапогах и носить с собой сменную обувь в школу», – рассказал Гасанов.

Жители села начали сами собирать деньги, чтобы софинансировать затраты на ремонт. Однако глава региона заверил, что дорогу приведут в порядок за счёт бюджетных средств. Но надо подождать.

Сергей Меликов: «Я против того, чтобы жители сами собирали деньги на решение таких вопросов. Мы запланируем строительство дороги на следующий год, чтобы не ущемлять интересы других сёл, которые стоят в очереди. Я обещаю, что в 2024-м мы проведем качественный ремонт этой дороги».

Глава региона выразил соболезнования отцу военнослужащего и поблагодарил его за достойное воспитание сына. Вся возможная поддержка семье будет оказываться.