Общество

Отец мобилизованного Расул Бабатов: «Эти меры укрепят боевой дух ребят»

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Расул Бабатов, отец мобилизованного Паши Бабатова обрадовался решению о выплатах семьям мобилизованных. Днями ранее, Глава Республики Дагестан Сергей Меликов дал соответствующее поручение о выплатах и поручил главам муниципалитетов и военкомам проконтролировать, своевременное получение семьями данных выплат.

«Я, как отец мобилизованного, полностью поддерживаю данное решение Главы Республики Дагестан. Наши парни с еще большим боевым духом будут выполнять поставленные задачи, зная, что их родители, жены и дети получают полноценную поддержку от властей республики», — отметил Бабатов.

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