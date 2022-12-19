Отец добровольца из села Мехельта Шарудина Магомедова навестил сына в зоне СВО

Отец добровольца из села Мехельта Гумбетовского района Шарудина Магомедова Магомед Магомедов поехал в зону СВО на Украине с гуманитарной помощью, и чтобы навестить сына. Встреча отца и сына в городе Мелитополе Запорожской области была запоминающейся и трогательной.

Магомед Магомедов поехал в зону СВО за рулём машины УАЗ, заполненной гуманитарной помощью. Машина УАЗ приобретена заместителем Председателя Правительства Дагестана Сайгидахмедом Ахмедовым для бойцов СВО. Вице-спикер парламента Дагестана также помог бойцам тушёнкой. По поручению руководителя Гумбетовского района Галипа Галипова воинам СВО раздают теплую зимнюю форму, продукцию сельхозтоваропроизводителей муниципалитета, посылки и письма из школ и детских садов.