Отели Дагестана загружены на 100% на весь летний сезон

Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил ситуацию с развитием туризма в Дагестане: он сообщил, что бронирование отелей и гостиниц увеличилось до 3 месяцев, а все лето не было свободный номеров из-за 100-процентной брони.

Также он поделился новостью, что в этом году турпоток перевалил за 1 млн человек, что на 29% больше, чем в прошлом году.

Причины возросшей популярности региона среди отдыхающих Председатель Правительства РД увидел также и в закрытых санкциями границах.

Внимание он уделил и развитию инфраструктуры: по его словам наибольшее внимание будет уделено пяти локациям: Сулакский каньон, Дербент, Ачикольские озера, пляжная прибрежная зона и горный кластер.