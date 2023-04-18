Отделение в Дагестане открыл Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям открыл в Дагестане новое отделение, ставшее 46-м в России. Церемонию открытия посетил пресс-секретарь Министра МЧС России Роман Охотенко. Было подписано соглашение о взаимодействии между Главным управлением МЧС России и республиканским отделением Национального центра.

Как отметил Гиорги Булиа, руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального центра помощи, Дагестан является важнейшим субъектом в СКФО, и открытие в республике отделения способствует реализации одной из главнейших задач организации – созданию отлаженной системы поиска пропавших детей с опорой на субъекты РФ.

Напомним, добровольцы Национального центра – это сообщество неравнодушных людей из регионов России, которые оперативно реагируют на случаи пропажи детей по стране и моментально выезжают на местность для проведения поисково-спасательных операций. Благодаря современной подготовке и слаженности отрядов большинство поисков удаётся завершить с результатом: «Найден. Жив». Только за 2022 год отделения Национального центра помощи получили более 3 тысяч заявок на поиск пропавших детей.

Источник