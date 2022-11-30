Отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи будет создано в Дагестане

РДДМ подготавливает детей к полноценной жизни в обществе, а также формирует мировоззрение подрастающего поколения на основе традиционных ценностей, любви к труду и родине. К основным функциям движения относят разностороннее развитие ребёнка, обеспечение личностного роста и содействие в социализации. 20 августа в рамках заседания Координационного совета РДДМ было решено создать региональные отделения движения в регионах страны. В Дагестане совместно с министерством образования и науки Дагестана и регионального молодежного движения детей и молодёжи составлена дорожная карта по вопросу развития дагестанского отделения. В настоящее время в регионе проводится широкий комплекс работ в рамках РДДМ. Большое внимание развитию отделения в Дагестане придаёт и Сергей Меликов.