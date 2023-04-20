Отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям открылось в Дагестане

Соглашение о взаимодействии между Главным управлением МЧС РФ по РД и центром помощи было подписано 17 апреля.

Согласно документу, ГУ МЧС России по Дагестану обязуется информировать Национальный центр помощи о необходимости привлечь волонтеров и добровольческие организации к работам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, стороны договорились о проведении инструкторско-методических занятий и учений. Дагестанское отделение стало 46-м в стране.

«Безопасность — дело каждого. Я уверен, что этим шагом мы повысим культуру безопасности населения России, а значит, спасем и сохраним жизни наших граждан», – отметил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

В свою очередь начальник ГУ МЧС России по РД Нариман Казимагамедов отметил значение данного соглашения для Дагестана и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.