Здравоохранение

Отделение для реабилитации пациентов после COVID-19 открыли в РБВЛ

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Одновременно до пятидесяти пациентов смогут пройти реабилитацию после инфицированния COVID-19 в отделении восстановительной терапии в РБВЛ. Главный врач Республиканской больницы восстановительного лечения Нурмагомед Загайлов отмечает, что для «послековидных» пациентов разработан целый комплекс упражнений, направленный на улучшение кровоснабжения пациента и тем самым восстановление дыхательной функции лёгких. Курс реабилитации длится 14-16 дней. Для прохождения лечения в данном отделении необходимо направление терапевта.

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