"Бессмертный полк"

Отдел МВД России по Казбековскому району поддержал Всероссийскую акцию «Бессмертный автополк»

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В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отдел МВД России по Казбековскому району поддержал Всероссийскую акцию «Бессмертный автополк».

Так, колонна служебных автомобилей, с расклеенными портретами ветеранов Великой Отечественной войны и погибших казбековских участников СВО, во главе с начальником ОМВД РФ по Казбековскому району Юнусом Хайрулаевым, направилась по маршруту патрулирования на территории муниципалитета.

Полицейские таким образом отдают дань уважения поколению победителей, которое в жесточайшей битве с фашизмом отстояло свободу и независимость нашей Родины.

Юнус Хайрулаев и весь личный состав Казбековского ОМВД РФ поздравляют жителей района с наступающим праздником Победы и желают крепкого здоровья, мира и благополучия.

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