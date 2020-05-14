Агентством стратегических инициатив проводится отбор эффективных практик

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан сообщает, что Агентством стратегических инициатив проводится до 15 мая 2020 года отбор эффективных практик с применением технологий искусственного интеллекта и анализа данных по антикризисным мерам для улучшения социально-экономической ситуации в регионах. Лучшие практики будут предложены органам государственной

власти, сообществам и компаниям для реализации антикризисной программы, снижения государственных расходов за счет принятия эффективных управленческих решений, а также для поддержки людей, попавших в трудные жизненные ситуации.

Отбор направлен на поиск практик, алгоритмов и сервисов, способствующих социально-экономическому оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности.

Участниками могут стать компании и разработчики, реализовавшие свои решения и готовые представить полученные эффекты.

Подать заявки для участия в отборе можно на сайте https://smarteka.com/contest/digital.

За дополнительной информацией можно обратиться к организаторам: Светлана Гиляровская, sv.gilyarovskaya@asi.ru, +7(968)641-57-30; Валерия Хатян, vm.khatyan@asi.ru, +7(903)118-25-58; +7(926)246-02-51.