От властей Дагестана военным передана новая партия техники

По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова депутат Государственной Думы Султан Хамзаев организовал дагестанским военнослужащим новую партию техники для профессиональной работы.

«Спасибо нашим бойцам за доблестную службу, высокий профессионализм и отвагу. Как и обещали, мы будем помогать нашим ребятам по мере необходимости», – отметил парламентарий.

Квадракоптеры переданы морским пехотинцам, в разведывательный батальон 136-ой бригады, в 102-ую отдельную бригаду, в территориальное управление Росгвардии для спецподразделений.