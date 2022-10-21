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От властей Дагестана военным передана новая партия техники

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По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова депутат Государственной Думы Султан Хамзаев организовал дагестанским военнослужащим новую партию техники для профессиональной работы.

«Спасибо нашим бойцам за доблестную службу, высокий профессионализм и отвагу. Как и обещали, мы будем помогать нашим ребятам по мере необходимости», – отметил парламентарий.

Квадракоптеры переданы морским пехотинцам, в разведывательный батальон 136-ой бригады, в 102-ую отдельную бригаду, в территориальное управление Росгвардии для спецподразделений.

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