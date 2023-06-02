От Дербента до Майкопа прошли информационные встречи с потенциальными участниками развлекательно-познавательного шоу «Лицо кавказской национальности»

На протяжении нескольких недель руководитель проекта Дарья Зинковская и исполнительный продюсер шоу Мадина Лайпанова встречались с активной молодежью Северного Кавказа.

Всего состоялось семнадцать встреч в 13 городах всех 8 субъектов (все регионы СКФО и Республика Адыгея). Участниками встреч стали более 1000 молодых и активных представителей регионов.

«Наш проект направлен на популяризацию традиционных культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа путем создания уникального медиа контента. Благодаря очной и онлайн информационной кампании мы получили широкий отклик от жителей всех субъектов. Большинство встреч состоялось именно в Республике Дагестан — 10 встреч, 6 городов и более 350 участников. Ну и конечно для нас ценно, что данный проект поддерживают все регионы и в настоящее время мы получаем много интересных предложений по съемкам», — поделилась руководитель проекта Дарья Зинковская.

Все поданные заявки будут рассмотрены в ближайшее время. А уже в этом месяце стартуют съемки первого выпуска развлекательно-познавательного шоу.

Напомним, проект реализуется АНО «Институт социально-креативного развития актива» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а так же министерств и ведомств всех регионов Кавказа. Само шоу будет транслироваться в эфире первого этнического международного музыкального телеканала «9 волна».