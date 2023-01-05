Осторожно, телефон!

Неизменным аксессуаром современного человека, вне зависимости от возраста, профессии и материального благосостояния, стал телефон.

Хотя это название стало уже совершенно не актуальным. Мы по привычке именуем сложное техническое устройство именем дискового аппарата, который связывал комнаты, затем дома, а потом достиг и международного масштаба. Современный телефон, именуемый иностранным словом «смарт», представляет собой единство научно-технической мысли, который дает мгновенный доступ к мессенджерам, библиотекам, виджетам, музыке и многому многому другому. Такое многообразие стало возможным после развития всемирной информационной паутины — Интернет.

Однако даже эти блага имеют негативные последствия при чрезмерном пользовании. Особенно остро это отражается на детях и подростках.

Многим, даже самым маленьким детям, телефон становится доступным с самого раннего возраста. Он применяется как отвлекающий момент для родителей, которые с помощью телефона успокаивают свое чадо или пытаются накормить его. В попытке справиться со всеми обыденными делами мы иногда упускаем самое главное. Потенциально трагичная картина предстает перед глазами, когда мать переходит дорогу вместе со своим ребенком и неотрывно смотрит в телефон вместо того, чтобы внимательно смотреть по сторонам. А ведь дорога и улица- зоны повышенной опасности. Мы перестали этому удивляться, ведь так делал каждый из нас. Сколько родителей приводят своих детей в парки, детские площадки, и вместо того, чтобы поиграть с ним, листают ленту новостей, слайдов, ю-туба, чтобы поставить лайк, следят за жизнью неизвестных им людей, именуемых блогерами. Уделяя время этим развлечениям, они обделяют вниманием своих детей.

Несомненен тот факт, что интернет дает многое тому, кто решил подзаработать или повысить свои знания, кроме того, он становится важным помощником в учебе на всех стадиях. Однако процент КПД в нашем пребывании в сети остается ничтожно мал.

Наряду с этим проявляется и другой негативный аспект. Медики говорят о некоторых особенностях здоровья, которые стали проявляться после чрезмерного пользования гаджетами. В их числе «телефонная шея» или «телефонная спина». Это изменения в структуре опорно-двигательного аппарата, название которых говорит само за себя, плюс к этому сколиоз и слабость конечностей. По словам массажиста Агульской ЦРБ Альбины Омаровой, такие изменения стали встречаться все чаще. Повлиять на данную тенденцию может лишь изменение образа жизни. И если не исключить гаджеты из жизни, то хотя бы включить их умелое чередование с физической активностью и гимнастическими упражнениями. Благо, и такая информация находится в свободном доступе. Как бороться за свое здоровье против собственного бездействия — давно изученный факт.

Влияет бесконтрольный просмотр и на зрение, однако наибольшее влияние оказывает на психику подрастающего поколения. Мультфильмы, которые сейчас имеются в свободном доступе, разительно отличаются от тех мультиков, которые мы именуем советскими. Меняются и идеи, которые они в конечном итоге несут. И здесь перед родителями стоит большая задача — привить вкус, который станет важным фундаментом в надстройке информационного базиса и будет способствовать укреплению морально-нравственных аспектов и правильной социализации подрастающего поколения.

Данный аспект подчеркивают и специалисты. По словам практикующего психолога Саидовой Гюльмиры Магарамовны, важно найти правильный баланс в воспитании детей без ущерба для их интересов и здоровья.

«С развитием цифровой технологии появились возможность доступа к безграничной информации на просторах интернета. В наше время интернетом владеют практически все: грамотные и безграмотные, взрослые и дети.

Дети в свою очередь разбираются чуть ли не с полугодового возраста.

Влияние интернета, телефона и гаджетов огромно, особенно на детей.

Широкое использование детьми телефонов имеет как положительные стороны, так и отрицательные.

Развитие детей происходит опережающими темпами благодаря огромному количеству информации с интернета.

Однако информация встречается как положительная, так и отрицательная, даже за совершенно безобидными мультиками кроется совсем не детская информация.

Детская психика неизбирательно впитывает всё, что им подаёт телефон.

Контроль родителей должно присутствовать всегда: во что играет ребенок, какие сайты посещает, в каких социальных сетях и чатах сидит ребенок. Также должно присутствовать ограничение (до 20 мин в день).

Родителям удобно, когда их ребенок сидит спокойно с телефоном целый день напролёт. Но, не считая влияние на психическое развитие ребенка, телефон отрицательно влияет на физическое развитие детей. Массово наблюдается искривление позвоночника в той или иной степени, вызываемое времяпровождением за телефоном. Наблюдается гиподинамия — отсутствие физической активности и нарушения в физическом развитии детей. Общее развитие детей должно быть и в физической, и в умственной активности. Недаром народная мудрость гласит «Всё хорошо, но в меру», — подчеркнула Саидова.

Алена Магомедова