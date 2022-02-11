Культура

Останки штурмовика ИЛ-2 Героя Советского Союза Юсупа Акаева разместят в Историческом парке

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Фрагменты самолета были доставлены в Буйнакск в 2017 году и размещены в историко-краеведческом музее. Муниципальные власти планировали возвести постамент для установки части самолета. Здесь же хотели повесить портрет Героя Советского Союза Юсупа Акаева.

Установка фрагментов затянулось. Теперь принято решение установить сохранившиеся части на экспозиционной площадке Исторического парка «Россия – моя история».

Артефакты принято решение зарегистрировать в учетной документации Национального музея РД @dagmuzey в качестве музейных экспонатов.

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