Останки легендарного Хаджи-Мурата перезахоронят в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение заняться вопросом возвращения останков наиба Хаджи-Мурата и других дагестанских воинов, погибших в боях у с. Салта Гунибского района более 170 лет назад, на историческую родину для достойного захоронения.

«На этот важный вопрос обратили внимание дагестанские общественники и я, конечно, полностью их в этом поддерживаю. Работа в этом направлении уже начата, и мы планируем довести её до конца, чтобы останки дагестанских воинов были преданы земле в соответствии со всеми религиозными канонами», — сказал Глава Дагестана Сергей Меликов, выступая на заседании правительства в понедельник.

Отмечается, что данным вопросом будет заниматься специальная рабочая группа под руководством председателя Общественной палаты республики.

К решению задачи также будут привлечены государственный секретарь РД Магомед-Султан Магомедов, представители регионального министерства по национальной политике, а также общественные деятели.

«Бесстрашие Хаджи – Мурата было поразительно даже на Кавказе», — отмечал в марте 1881 года авторитетный журнал «Русская старина». Великий русский классик – Лев Толстой написал о нем одно из лучших своих произведений повесть «Хаджи-Мурат». Бок о бок с имамом Шамилем он воевал 15 лет, совершил немало блестящих операций, сделавших его имя легендарным еще при жизни.

Возвращение останков нашего великого земляка Хаджи – Мурата – это не только дань уважения великому предку, но и возможность духовно-нравственного воспитания молодежи, приобщения подрастающего поколения к историческим ценностям народа.

И сегодня, участвуя в СВО на Украине, на примере образа Хаджи-Мурата, воины-дагестанцы показывают образцы героизма, мужества и патриотизма по защите интересов Родины..

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»