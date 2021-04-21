Осталась неделя до окончания подачи заявок на конкурс «Лидеры России»

26 апреля в 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф закроется регистрация на четвёртый конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках заявочной кампании конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и загрузить видео-интервью в личный кабинет.

26 марта на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России» и 31 марта стартовала заявочная кампания. Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

«Регистрации на конкурс поступили от участников из всех 85 регионов России. До конца заявочной кампании остается всего неделя. Времени немного. Помимо заполнения анкеты, участнику обязательно надо записать и загрузить видео-интервью. Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.