Особый противопожарный режим вводится с 1 мая в Дагестане

Соответствующее постановление о введении режима 27 апреля подписал Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Согласно документу, в лесных массивах Республики Дагестан с 1 мая текущего года до особого распоряжения вводится особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим вводится в целях недопущения возникновения пожаров, их распространения на значительной площади, снижения угрозы травмирования и гибели людей, а также минимизации последствий пожаров в период жаркой, сухой и ветреной погоды.

На период действия особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования и меры пожарной безопасности (описаны в постановлении).

Отметим, что в случае обнаружения и возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112».