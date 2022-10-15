Особые льготы для мобилизованных

Граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, получат особые льготы. Они предусмотрены в проекте закона, который сейчас рассматривает Государственная Дума. Что включают в себя эти льготы?

Единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Ежемесячное пособие до трёх лет для детей. Единоразовое пособие беременной жене. Освобождение мобилизованного от налога на имущество. Освобождение семьи от платы за детский сад. Компенсация мобилизованному 50 % стоимости ОСАГО.

Также предлагается освободить мобилизованных на период их службы от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам, а также от оплаты за содержание жилых помещений, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт и ежегодных налогов. А в случае гибели любого участника специальной военной операции его кредитные обязательства должны быть вообще прекращены без перехода на членов семьи такого военнослужащего.

Отметим, что ранее, согласно указу Президента РФ, на граждан были распространены льготы, закреплённые в Федеральном законе «О ветеранах», а также они получают выплаты, положенные военнослужащим по контракту.

Кроме этого, 28 сентября был принят закон, устанавливающий кредитные каникулы для мобилизованных. Согласно закону, никаких ограничений по размеру и дате выдачи кредита нет: это может быть и потребительский заем, и ипотека, и кредит, полученный индивидуальным предпринимателем для ведения бизнеса, и все остальные предусмотренные законом варианты кредита.

Каникулы заканчиваются через 30 дней после окончания службы – действия контракта или момента окончания мобилизации. Дополнительную отсрочку получат заемщики, продолжающие лечить свои раны или заболевания, полученные в ходе боевых действий. Если во время кредитных каникул и несения службы заемщик погибает или в результате полученных повреждений становится инвалидом I группы, кредит с него списывается полностью.

За мобилизованными сохраняются их рабочие места. Согласно Постановлению Правительства РФ, трудовые договоры и служебные контракты с ними могут быть приостановлены на время нахождения мобилизованного в войсках, но действие этих трудовых документов не прекращается.

Как нам пояснили в Министерстве труда и социального развития РД, срок прохождения военной службы должен включаться в страховой стаж для назначения пенсии. Кроме того, уже готовятся дополнительные поправки к действующему трудовому законодательству, согласно которым будут установлены особые гарантии для членов семей мобилизованных, где есть дети до 14 лет. Предполагается, что если один родитель мобилизован, то в отношении второго будет действовать запрет на привлечение к сверхурочным и командировкам.

Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных граждан от оплаты услуг правового и технического характера, а это иногда не менее половины от той суммы, что платит гражданин в нотариальной конторе. Призванным на военную службу по мобилизации предоставлена возможность получить необходимые им нотариальные услуги вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении ими повестки военного комиссариата. Для этого предполагается создание во всех регионах «дежурных» контор, которые будут обслуживать мобилизованных и в выходные дни.

Как сказали нашей газете в Нотариальной палате Республики Дагестан, здесь определен перечень нотариальных контор, которые будут осуществлять деятельность в режиме «дежурных нотариальных контор». Ознакомиться с ними можно на сайте Палаты.

По мнению юристов, льготы по нотариальным услугам имеют немаловажное значение.

«Перед мобилизованными встает необходимость оформления юридически важных документов, например, доверенности, позволяющие получать вместо него государственные документы, или завещания. Времени на это после получения повестки остается немного, и нотариальная льгота облегчает процедуру», – говорит юрист Амина Гасанова.

Источник: https://dagpravda.ru/politika/osobye-lgoty-dlya-mobilizovannyh/