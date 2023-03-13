Общество

Особое внимание при обследовании незаконно строившихся в столице Дагестана домов уделяется обеспечению сейсмостойкости

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Об этом главе Дагестана рассказал и.о. главы Махачкалы Ризван Газимагомедов.

«В рамках подготовки материалов при разработке Генерального плана г. Махачкалы специалистами проведены исследования в части сейсмической активности территории города. Мы планируем провести сейсмическое районирование в отдельных частях города, где может быть сейсмическая активность», – отметил Ризван Газимагомедов, предложив создать республиканскую организацию, которая занималась бы вопросами обеспечения сейсмической безопасности.

Сергей Меликов добавил, что необходимо строго учитывать сейсмостойкость ещё при строительстве зданий и строго контролировать процесс возведения объектов.

«Не нужно ждать трагедии, как в Турции и Сирии, чтобы в полной мере учитывать сейсмостойкость при строительстве. В этом направлении необходимо принимать исчерпывающие меры», – сказал руководитель региона.

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