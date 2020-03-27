Особое внимание к «борщевому набору»

26 марта в Министерстве сельского хозяйства РФ прошло совещание в режиме ВКС, главной темой которого стало наличие на региональных продовольственных рынках «борщевого набора» продуктов.

Совещание прошло под руководством первого заместителя руководителя Минсельхоза России Джамбулата Хатуова, так была озвучена необходимость увеличения производства овощных культур «борщевого набора» не менее чем на четверть от существующего объема.

От республики на совещании принял участие Абзагир Гусейнов, руководитель Минсельхозпрода республики, а также представители ведомств, предприятий и хозяйств республики.