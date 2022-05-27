Основным инструментом по предупреждению неправомерных действий в обувной отрасли является внедрение системы цифровой маркировки

В Правительстве Республики Дагестан при участии Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РД.

Председатель Правительства Дагестана заявил, что с развитием сферы производства обуви растёт и доля правонарушений в данной отрасли.

«Очевидно, что эти проблемы с незаконными поставками носят комплексный характер и в их решении должны быть задействованы не только Дагестанская таможня, но и другие органы власти», — сказал Абдулмуслим Абдулумуслимов.

По словам премьер-министра, основным инструментом по предупреждению и пресечению правонарушений по этим группам товаров является внедрение системы цифровой маркировки. До 2024 года в России планируется охватить практически все товары массового спроса.

По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, регистрация в системе «Честный знак» участников оборота обувной продукции в текущем году по сравнению с 2020 годом увеличилась в два раза.