Основные тезисы выступления Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова на сессии НС РД

О развитии промышленности.

По результатам деятельности Правительства Республики Дагестан за 2022 год:

В отрасли достигнут устойчивый рост – на 8,5 % относительно уровня 2021 года.

Запущено 3 новых завода: по производству сухих строительных смесей (ООО «Трон»), по производству медицинского кислорода (ООО «Трастфарма») и по производству шаров для изготовления стекловолокна (ООО «Каспий Гласс»).

Реализуются 14 инвестиционных проектов на общую сумму 14,3 млрд рублей, завершение реализации которых позволит создать в республике 2,5 тыс. новых рабочих мест.

За последние 6 лет в 30 раз увеличился выпуск обуви, в рамках импортозамещения налаживается производство комплектующих.

За счет средств республиканского бюджета оказана поддержка 29 предприятиям на сумму 277 млн рублей, что позволило создать 505 новых рабочих мест.

Обеспечена полная загрузка мощностей концерна КЭМЗ. Созданы предпосылки для роста объема госзаказа.

В Дагестане действуют 7 индустриальных парков, на площадках которых осуществляют деятельность 38 резидентов, создано порядка 1300 рабочих мест.

Создан новый индустриальный парк «Эльдаг», в котором размещены 10 резидентов.

Созданы предпосылки для развития машиностроительного и судостроительного кластеров, производственных кластеров в стекольной промышленности, производстве строительных материалов и конструкций, обувной и мебельной промышленности.