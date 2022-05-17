Основные тезисы участников акции в поддержку Российской армии и жителей Донбасса, которая состоялась в Махачкале

Полковник ВДВ в отставке, председатель дагестанского Совета ветеранов Магарам Алиджанов:

«Те события, которые сейчас развернулись на Украине – закономерный ответ на восьмилетнее воспитание идей русофобства, нацизма и «бандеровщины». Спецоперация – своевременное решение президента нашей страны»

Руководитель Олимпийского совета Республики Дагестан Курамагомед Курамагомедов:

«Спорт – посол мира. В 1896 году были организованы первые Олимпийские игры и создан Международный олимпийский комитет. Это было сделано для того, чтобы на земле был мир, и мы сражались только на спортивных аренах. Но, к сожалению, спорт стал большой политикой. Наши спортсмены выступали на Олимпиаде без гимна и флага, но это не сломило их дух. Своими результатами в спорте они показали, что Россия самая сильная держава в мире».

Председатель общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Магомед Хадулаев:

«Нам повезло жить в мире, где есть такие достойные люди, которые готовы выступить на защиту нашей Родины. Повезло, что республику возглавляет боевой офицер Сергей Меликов. Давайте поддержим нашего главу и всю его команду! Он достойный человек и стоит за спиной каждого ветерана»

Активист военно-патриотического движения «Юнармия» Маликат Салаватова:

«Вооруженные силы РФ всегда являлись оплотом мира и гарантом созидания. Сегодня мы живем в непростое, неспокойное время. В условиях экономического и инновационного давления на нашу страну, как никогда нужно продолжать учиться, работать на благо всего нашего российского народа, развивать патриотизм и умение служить родине в нашей молодежи. Герои сегодняшнего дня живут с нами рядом, нам есть на кого равняться, с кого брать личный пример, как нужно любить свою страну. Дух нашего народа не сломить!»

Директор УОР «Дагестан» Гаджимурад Магомедов:

«Вы – молодежь нашей республики являетесь самыми прогрессивными. Важно нам всем не забывать вчерашнее, иначе завтра будет хуже. История России и Дагестана всегда в одном котле и сегодня Россия защищает свои интересы, свой народ и молодое поколение».