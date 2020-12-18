Основные тезисы из выступления Владимира Путина на пресс-конференции

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1) Путин исключил ввод локдауна в России

«Локдаун в России на фоне пандемии не планируется», — сказал глава государства.

https://lenta.ru/news/2020/12/17/lokdaun/

«Если мы будем так делать, если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно», — сказал Путин.

https://commerce.1prime.ru/business/News/3815889

2) Путин рассчитывает, что за полгода ситуация с COVID в РФ изменится в лучшую сторону

«Мы думаем, конечно, над тем, что дальше, выход из кризиса. Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдем к массовой вакцинации и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас еще действуют. Я рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия так, или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону», — сказал Путин.

https://commerce.1prime.ru/business/News/3815650

На региональном уровне: актуальная инфо с ситуацией по коронавирусу в регионе (особенно сделать акцент на положительную динамику, низкий уровень заболеваемости, иные успехи в этой сфере)

3) Президент оценил готовность системы здравоохранения страны к пандемии

+ 2 цитаты о том, что российская система оказалась эффективнее и о том, что успели выиграть время

https://russian.rt.com/russia/news/813788-putin-zdravoohranie-rossiya

На региональном уровне: сколько врачей борются с коронавирусом, какие ключевые решения региональных властей позволили улучшить ситуацию и т. д.

4) Президент призвал внимательно относиться к рекомендациям специалистов по вакцинации. О том, что необходимо проводить массовую вакцинацию населения.

https://lenta.ru/news/2020/12/17/mass_vaccine/

«Вакцинация — это защита прежде всего собственного здоровья», — подчеркнул Владимир Путин.

На региональном уровне: рассказать о том, сколько человек прошли вакцинацию в регионе на данный момент.

5) Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года. Россия направит 550 млрд рублей бюджетных средств на модернизацию первичного звена здравоохранения

https://iz.ru/1101086/2020-12-17/putin-nazval-datu-nachala-reformy-pervichnogo-zvena-zdravookhraneniia-v-rossii

На региональном уровне: о планах в регионе по модернизации больниц + об успешных примерах модернизации за последнее время

ЭКОНОМИКА

1) Путин рассчитывает на положительные показатели экономики РФ уже в 2021 году

https://commerce.1prime.ru/business/News/3815662

«Что касается экономики, то по разным оценкам, по разным подсчетам где-то на конец 2021 года – первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем (…) Более того, в следующем году мы уже рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП страны, по продукту», — заявил глава государства в ходе пресс-конференции в четверг.

Усилия государства позволят выйти на докоронавирусные показатели экономики в 2021 году.

https://www.vesti.ru/finance/article/2499994

На региональном уровне: о планах выхода региона на докоронавирусные показатели. План по ВРП (если замгубернаторы по экономике озвучивали)

2) Президент отметил, что власти приняли решение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума.

https://iz.ru/1101120/2020-12-17/putin-prokommentiroval-situatciiu-s-zarplatami-uchitelei

«Но надо было приподнимать уровень зарплат других профессий, этого не было сделано, из-за бюджетных ограничений. Но это будет сделано. Ситуация не является нормальной», — добавил Путин

На региональном уровне: добавить информацию о динамике заработных плат в субъекте за последние годы.

3) Власти РФ в пандемию направили на прямую поддержку граждан 838 млрд руб — Путин

«Мы на прямую поддержку граждан направили 838 миллиардов рублей – это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях, так же как и на поддержку, скажем, пострадавших отраслей», — сказал он.

https://commerce.1prime.ru/business/News/3815608

На региональном уровне: добавить сведения о выплатах из бюджета региона на поддержку граждан

4) Российские власти готовы предпринимать дополнительные меры поддержки самозанятых — Путин

«Мы мониторим ситуацию, как она развивается сейчас, смотрим на то, что будет происходить в ближайшее время. И конечно, если необходимость такая будет — а она, конечно, наверное, возникнет, — будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых», — сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

https://commerce.1prime.ru/business/News/3815829

На региональном уровне: рассказать о имеющихся в регионе мерах поддержки самозанятых, МСП

5) Путин: закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма

«Очень бы хотелось, чтобы и наши граждане в Российской Федерации пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно», — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

«У нас за границу летает 32 миллиона человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 25 миллиардов долларов в год в 2019 (году – ред.), 35 миллиардов долларов. Вот такие если потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово», — добавил Путин.

Власти РФ будут наращивать программу туристического кешбэка в 2021 году — Путин

«Мы предусмотрели на кешбэк 15 миллиардов рублей. Освоено только 1,2 миллиарда рублей. Но мы договорились с правительством о том, что мы никуда эти деньги не перераспределим, мы будем использовать не меньшие суммы и в следующем году. Мы постараемся наращивать этот вид услуги», — сказал Путин.

https://commerce.1prime.ru/business/News/3815554

Путин сообщил о создании специальной структуры по развитию внутреннего туризма

«Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Я недавно, буквально позавчера-вчера, разговаривал с Дмитрием Чернышенко, который у нас ведет это направление. Он активно очень включился, борется, он ваш активный сторонник», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки о дальнейшем развитии государством региональных направлений туризма.

https://commerce.1prime.ru/business/News/3815637

На региональном уровне: добавить позитивную информацию по проектам внутреннего туризма в регионе (новые открытые объекты/достопримечательности/гостиницы, новые направления, статистика по посещаемости или ВРП).

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

1) Единовременная выплата детям к НГ — 5 тыс. рублей, детям до 7 лет

«Страна, государство — сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатят по 5 тысяч рублей. Каждому ребёнку», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

https://russian.rt.com/russia/news/813954-semyi-deti-vyplaty

На региональном уровне: добавить цитаты глав регионов/информацию — достаточно ли средств в бюджете для этих целей (если есть)

2) Про скоростной интернет в селах

Универсальная система связи должна быть создана в российских селах с населением до 500 человек до конца 2021 года

https://tass.ru/ekonomika/10283127

На региональном уровне: добавить информацию о региональных программах цифровизации/повышения доступности связи на селе (оптоволокно в отдаленные населенные пункты, строительство новых вышек сотовой связи, и тд)

3) Газификация сел в России будет идти опережающими темпами

Россия к 2025 году газифицирует 90% населенных пунктов, где возможно подключение

«Очень надеемся, что к 2025 году уровень газификации достигнет порядка 90%, конечно, по техническим возможностям. Что это значит. Имеется в виду, что есть такие территории, где газификация в целом почти невозможна, там либо газа нет, инфраструктуры никакой нет, но в целом для территории Российской Федерации это будет 90% к 2025 году», — сказал глава государства.

https://tass.ru/ekonomika/10284235

На региональном уровне: добавить информацию о ходе газификации в регионе (текущий уровень, плановый, исполнение региональной программы).

4) Власти будут внимательно следить за ценами на продукты в России

Путин: власти будут внимательно следить за ценами на продукты в России

https://commerce.1prime.ru/business/News/3815439

МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Власти России будут внимательно смотреть за ситуацией с ценами на продукты в стране, заявил президент Владимир Путин.

«На цены надо смотреть внимательно. И будем, безусловно, это делать», — сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

На региональном уровне: добавить информацию по инфляции в регионе: динамика год к году (2019-2020), динамика с начала 2020 года, динамика за ноябрь.

5) Власти рассмотрят вопрос новых выплат на детей

«По поводу новых выплат — мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, думаем и о возможности новых выплат, я об этом тоже чуть попозже скажу», — сказал Путин, отвечая на вопрос о новых выплатах на детей в 2021 году.

https://commerce.1prime.ru/business/News/3815640

На региональном уровне: добавить информацию о региональных мерах поддержки (особенно выплатах) на детей, о мерах поддержки многодетным семьям.