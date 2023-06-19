Основные отключения электричества из-за непогоды в Дагестане отработаны, в районы с проявлениями стихии доставлено дополнительное оборудование

Об этом руководителю Дагестана доложил первый вице-премьер Правительства Дагестана Манвел Мажонц на совещании по актуальным вопросам.

«В районы, где прошла стихия, доставлен дополнительный объём комплектующих для проведения ремонта, и на сегодняшний день основные отключения отработаны. На пике разгула стихии без света остались около 38 тысяч человек в 90 населенных пунктах. Сейчас без электроснабжения остаются порядка 2 тысяч жителей в 7-8 населенных пунктах. В целом, исходя из характера стихийных проявлений, отключения относительно не массовые. Мероприятия запланированы, «Россети» работают», – рассказал докладчик.

Напомним, на минувших выходных в Дагестане, преимущественно в горных и предгорных районах, прошли ливневые дожди с градом. В некоторых муниципалитетах повреждены дома и дороги. Руководство республики держит на контроле вопрос оказания помощи пострадавшим людям.