Основная масса населения в Агульском районе уже прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции

В числе лидеров среди сельских поселений муниципалитета в плане темпов вакцинации село Буркихан. Жители села проявили большую активность в вопросе иммунизации, отмечая необходимость защиты от вируса и проведения профилактических мероприятий.

В числе граждан, проявивших сознательность в необходимости вакцинации, и Шерифова Ирина Хизриевна, которая долгое время работает в библиотеке села Буркихан. По словам специалиста, для нее ответ на вопрос о прохождении вакцинации имел только утвердительный ответ, что обусловлено необходимостью защиты как своего здоровья, так и здоровья окружающих.

Шерифова Ирина Хизриевна работает с детьми, что требует от специалиста еще более сознательного отношения к своему здоровью, чтобы уберечь от вируса наиболее уязвимые слои населения.

Шерифова Ирина Хизриевна получила прививку в селе Буркихан. Вакцинацию проводили специалисты центральной больницы Агульского района. Процедура иммунизации проходила в позитивной и спокойной обстановке.

По ее словам страх перед иммунизацией безоснователен, в то время как страх перед вирусом вполне оправдан. Быть защищенным от коронавируса – это большая помощь организму в борьбе с COVID-19.

Алена Магомедова