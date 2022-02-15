Основа здоровой жизни — ответственное отношение к соблюдению ограничительных мер

Значимость ограничительных мер в борьбе с пандемией становится все более очевидной.

Ответственное отношение к себе, строгое следование правилам и нормам позволяют нивелировать угрозу для жизни и здоровья и сохранить свое состояние в положительном ключе. Все эти правила крайне просты для исполнения, и этот комплекс в единстве со здоровым образом жизни станет главным секретом вашего отличного самочувствия и абсолютного здоровья.

Основным фундаментом для выполнения этих предписаний является ответственность.

Кроме того, для удобства граждан действуют горячие лини по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Это поможет быстро получить информационную поддержку и медицинскую помощь при подозрении на заражение коронавирусной инфекцией.

В Агульском районе специалисты отмечают незначительный рост количества инфицированных, кроме того, ситуацию усугубляют сезонные простудные заболевания, а также беспечность ряда граждан перед угрозой вируса. Особенно это касается вакцинации, которая не теряет своей актуальности уже продолжительный период, так как доказала в действии свою эффективность в борьбе с COVID-19. На данный момент в муниципалитете иммунизацию прошли около семидесяти процентов граждан. Пройти вакцинацию возможно в центральной районной больнице села Тпиг в любое удобное время.

Алёна Магомедова