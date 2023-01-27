Осман Шейхгасанов: «Вернуться домой с победой – одно мое желание»

Уже почти год на Украине находится наш земляк – житель с.Новокули Новолакского района Шейхгасанов Осман Курбанович.

Воин рассказывает, что каждую угрозу для страны воспринимает как личную, поэтому и отправился на Донбасс добровольцем. «Родные отговаривали, переживают за меня. Некоторые земляки сначала тоже говорили, что поедут со мной, но в итоге передумали.

В интернете много фейков о мародерстве с нашей стороны. Только тот, кто сам там побывал знает, как российских военнослужащих там рады видеть. Оружия, обмундирования, еды и лекарственных препаратов – всего в достатке. На базе работает полевая кухня. Но бывают такие моменты во время сложного боя, когда мы просим командование помочь нам гранатомётами, а в ответ слышим тишину.

Многие задаются вопросом: почему военная операция длится так долго? Как раз из-за того, что нацисты используют мирное население в виде живого щита. Если бы не этот факт, уже давно бы всё закончилось», — делится боец.