Осман Булатов посетил мероприятие, посвященное итогам работы ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» за 2022 год

В канун Нового года заместитель председателя Комитета НС РД по экономической политики, инвестициям и предпринимательству Осман Булатов посетил мероприятие, посвященное итогам работы ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства» за 2022г.

Так, за 2022 год 713 физических лиц было зарегистрировано в качестве субъектов МСП, ИП, ООО и самозанятых.

Оказано более 12 000 услуг в том числе — 693 услуг для субъектов МСП, 390 услуг для самозанятых и 1955 услуг для физических лиц итд.

Также Центром была оказана образовательн­ая поддержка для 661 граждан, включая субъектов МСП и лиц, заинтересованных в на­чале ведения своего дела.

В своем выступление Осман Булатов поздравил представителей бизнеса с Новым годом, и пожелал центру поддержи бизнесу увеличить кратно показатели.