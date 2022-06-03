Осложнение эпидемической ситуации по КГЛ обсудили в Правительстве РД

2 июня в Махачкале состоялось оперативное плановое заседание членов санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РД. Спикером заседания выступил вице-премьер Дагестана Мурад Казиев.

В числе других тем на повестке мероприятия значилось ухудшение эпидемиологической ситуации по Крымской геморрагической лихорадке в Дагестане на данный момент. Мурад Казиев сказал о том, что с начала года в регионе было зарегистрировано шесть случаев заражения, один из которых имел летальный исход.

«Нам необходимо усилить проводимую работу и не допустить возникновения новых случаев лихорадки среди населения», — заключил вице-премьер, указав на необходимость нивелирования опасности повторного заражения.

На данный момент вспышка КГЛ наблюдается в двадцати одном муниципалитете республики. Комментируя данную ситуацию, руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов призвал при формировании бюджета на 2023 год предусмотреть дополнительные финансовые средства для проведения акарицидной обработки пастбищ.