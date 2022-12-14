Осенняя призывная кампания в Буйнакском районе продолжается

В военкомат с сыном пришел главный врач ЦРБ Буйнакского района Батыр Омаров.
«К решению сына, служить в армии, отнесся спокойно, считаю, что это хорошая школа жизни, где парни закаляются внутренне и физически, учатся с честью и достоинством преодолевать возникающие трудности и подставлять плечо товарищу», — говорит отец.
Его сын, Магомед Омаров, студент 5-ого курса Дагестанского медуниверситета сам изъявил желание служить в армии.
В учебном заведении он подал заявление об академическом отпуске.
«Служба в армии считается гражданским долгом. Я считаю, что его нужно исполнять», — сообщил студент.
Совсем скоро для тысяч молодых людей, для таких же как Магомед, начнется новый этап в жизни: они наденут военную форму, примут присягу на верность народу и станут защитниками Родины.