Осенняя призывная кампания в Буйнакском районе продолжается

В военкомат с сыном пришел главный врач ЦРБ Буйнакского района Батыр Омаров.

«К решению сына, служить в армии, отнесся спокойно, считаю, что это хорошая школа жизни, где парни закаляются внутренне и физически, учатся с честью и достоинством преодолевать возникающие трудности и подставлять плечо товарищу», — говорит отец.

Его сын, Магомед Омаров, студент 5-ого курса Дагестанского медуниверситета сам изъявил желание служить в армии.

В учебном заведении он подал заявление об академическом отпуске.

«Служба в армии считается гражданским долгом. Я считаю, что его нужно исполнять», — сообщил студент.

Совсем скоро для тысяч молодых людей, для таких же как Магомед, начнется новый этап в жизни: они наденут военную форму, примут присягу на верность народу и станут защитниками Родины.