Осенний призыв граждан на военную службу стартовал в России

В России с 1 ноября 2022 года начался осенний призыв срочников на военную службу. В соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентября 2022 года, для прохождения военной службы планируется призвать сто двадцать тысяч человек. На сборных пунктах будет проводиться тестирование на наличие коронавирусной инфекции граждан, призванных на военную службу. Во всех военкоматах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования.

Предстоящая призывная кампания не связана с проведением СВО. Граждане, призванные в рамках осеннего призыва, к участию в специальной военной операции на Украине не будут привлекаться.