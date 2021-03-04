Оружейник и кузнец из Рича

На страницах нашей газеты очень часто выходят статьи, посвященные личностям — жителям и выходцам горного Агула,​ выделяющимся в той или иной области особыми навыками, умом, благородством и самоотверженностью, силой и упорством в достижении возвышенных целей, приносящих пользу всему обществу. Героями таких материалов становятся как именитые врачи, деятели искусства, учёные и исследователи, ветераны боевых действий и т.д., так и​ малоизвестные, но от того не менее значимые, учителя, представители подрастающего поколения, положительно отличившиеся в общественных, спортивных и интеллектуально-познавательных мероприятиях, и простые труженики сельского хозяйства.

Следуя этой доброй традиции, следующую статью мы посвящаем Раджабову Байраму Амиргамзаевичу из с. Рича – человеку, почитаемому в селе​ за строгий и прямой нрав, отзывчивость и смелость, с которой он берется за всякий труд, каким бы непредсказуемым не казался его результат.

Раджабов Байрам родился 28 марта 1961 года в с. Рича. Детство и юность нашего героя прошли в родном селе, здесь он окончил и школу-десятилетку. После окончания школы, Байрам, как и всякий сознательный и самостоятельный молодой человек, стал искать своё место в этом мире и создавать почву для благоустройства грядущей жизни. Оптимальным вариантом в первую очередь тогда для него оказался заработок вдали от дома — в союзной республике Туркмения, которая была самой богатой республикой в составе СССР.​ Однако вскоре​ работу пришлось оставить: пришло извещение из военкомата с призывом на срочную службу.

«В 1980 году забрали меня в армию. Служили тогда, в основном, два года: за это время я успел побывать, не по собственной воле естественно, в нескольких городах Украины и Белоруссии, а также принимал участие в крупнейших учениях СССР «Запад -81″ в составе линейной пехоты», – рассказывает Байрам о том периоде своего становления. Завершив срочную военную службу со званием «старший сержант», осенью 1982 года он вернулся в родной аул, обзавелся семьёй и продолжил свой нелегкий жизненный путь: до 1993 года занимался скотоводством в селе и в прикутанных хозяйствах, расположенных намного ниже, возведением собственного жилья, затем постепенно приспособился к строительству, а в последние годы — к сварочным работам.

На сегодня основным родом деятельности Раджабова Б. является изготовление отопительных печей, кинжалов и других приспособлений, помогающих в быту: им изготовлены по стандартным образцам мощные тиски, трубогибы, а также культиваторы для вспахивания земли. «Я от природы такой человек, что если вижу какое-нибудь интересное, полезное устройство, созданное руками другого мастера, покоя не нахожу, пока сам того же не сделаю, а хорошая память и целеустремлённость благоприятствуют скорому достижению намеченной цели», — признается наш умелец.

Занятие весьма трудоëмкое, требующее сосредоточенности, терпения и необходимых навыков. При заготовке печей Байрам не щадит сил и средств, он использует металл разной толщины для каждой детали, в зависимости от направленного на неё давления жара и массы. Например, стенки корпуса самой печи сделаны из металла толщиной 3 мм, тогда как плита — на 2 мм толще. Самый прочный состав, по словам мастера, должен быть в топке, а остальные элементы, не подверженные сильному нагреву, изготавливаются соответственно из материала тоньше. Таким образом достигается хорошее качество изделия на долгие года. На сборку и полную подготовку такой печки к эксплуатации уходит около недели.

Когда видишь мастеров, которые относятся к своему делу, зачастую очень даже кропотливому, с некой легкостью и естеством, присущим только им, — на ум невольно приходит народная мудрость «Легко делается то, что делается охотно». В случае с нашим героем так же: желание мастерить помогает ему преодолеть любые незначительные преграды, заслоняющие намеченную цель. Лишь бы здоровье и здравый ум не покидали остов, чего, конечно, мы желаем и Байраму Раджабову, и всем тем, от кого пусть даже и пользы видимой нет, но и вреда не излучают.

Хасбулат Гамзатов