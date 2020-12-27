100-летие ДАССР, Политика

Оргкомитет по празднованию юбилея Дагестана собрался для решения ключевых вопросов

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26 декабря под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова прошло заседание организационного комитета по празднованию 100 лет со дня образования ДАССР. Сергей Меликов призвал прежде всего соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в процессе организации и проведения мероприятий.

На заседании оргкомитета, проходившем ранее, обсуждались общие для республики сценарии подготовки и проведения юбилейного года. На последнем же заседании глава республики получил отчёты об исполнении ранее данных поручений и информацию об участии муниципалитетов.

На данный момент Указ об объявлении в республике 2021 года Годом 100-летия с момента образования Дагестанской автономной советской социалистической республики разработан юбилейный логотип, а также разработан праздничный сайт.

Центром празднования выбран Буйнакский историко-краеведческий музей, где и были подписаны документы об образовании ДАССР.

Непосредственно в день образования Дагестанской АССР также будут проведены торжественные мероприятия, в частности представителям республики, внесшим вклад в его развитие, ветеранам труда, молодёжи будут преподнесены госнаграды. Список их должен быть подготовлен заранее, о чем уже дано поручение Сергея Меликова.

Анатолий Карибов, вице-премьер Дагестана, рекомендовал городам и муниципалитетам праздничное оформление общественных мест провести в соответствии с официально разработанным логотипом. Основные мероприятия праздничного характера пройдут 19-20 января и площадки их проведения уже определены.

В заключение по подготовке к празднованию юбилея отчитались руководители городов Дагестана.

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