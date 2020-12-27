Оргкомитет по празднованию юбилея Дагестана собрался для решения ключевых вопросов

26 декабря под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова прошло заседание организационного комитета по празднованию 100 лет со дня образования ДАССР. Сергей Меликов призвал прежде всего соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в процессе организации и проведения мероприятий.

На заседании оргкомитета, проходившем ранее, обсуждались общие для республики сценарии подготовки и проведения юбилейного года. На последнем же заседании глава республики получил отчёты об исполнении ранее данных поручений и информацию об участии муниципалитетов.

На данный момент Указ об объявлении в республике 2021 года Годом 100-летия с момента образования Дагестанской автономной советской социалистической республики разработан юбилейный логотип, а также разработан праздничный сайт.

Центром празднования выбран Буйнакский историко-краеведческий музей, где и были подписаны документы об образовании ДАССР.

Непосредственно в день образования Дагестанской АССР также будут проведены торжественные мероприятия, в частности представителям республики, внесшим вклад в его развитие, ветеранам труда, молодёжи будут преподнесены госнаграды. Список их должен быть подготовлен заранее, о чем уже дано поручение Сергея Меликова.

Анатолий Карибов, вице-премьер Дагестана, рекомендовал городам и муниципалитетам праздничное оформление общественных мест провести в соответствии с официально разработанным логотипом. Основные мероприятия праздничного характера пройдут 19-20 января и площадки их проведения уже определены.

В заключение по подготовке к празднованию юбилея отчитались руководители городов Дагестана.