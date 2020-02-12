Органы власти подключаются к АИС

Автоматическая обработка и передача информации упростит работу министерств и ведомств. Информация о социально-экономическом развитии будет доступна в электронной базе данных.

АИС дает возможность упрощать разработку, анализ и проверку данных от органов исполнительной власти. Сервис сокращает сроки сбора, обработки сведений и отчетности.

Разработчики системы уже создают базы данных по уровню социально-экономического развития районов.

Минэкономразвития переводит документооборот в онлайн по поручению Владимира Васильева.