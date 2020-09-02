Экономика

Организациям, которые проводят цифровую трансформацию, предоставляется государственная поддержка

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В соответствии с постановлением Правительства РФ федеральное Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций реализует меры государственной поддержки для обеспечения цифровой трансформации производств экономического сектора, а также возможности льготного кредитования с возможностью отсрочки платежа через банки.

Льготная ставка кредита от одного до пяти процентов годовых предоставляется отечественным компаниям, работающим по цифровой трансформации, а также в сфере развития цифровых технологий.

Максимальная сумма кредита — пять миллиардов, для комплексных проектов — десять.

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