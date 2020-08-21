Организация горячего питания обсуждалась на Республиканском совещании в режиме ВКС

Вопрос организации горячего школьного питания был обговорен на совещании под руководством Владимира Васильева в режиме ВКС 20 августа.

В Дагестане в начальных классах учатся более двухсот тысяч детей. Для организации их горячего питания республике выделено шестьсот тридцать миллионов рублей.

Уммупазиль Омарова отметила, что в тех общеобразовательных учреждениях, где нет условий для организации горячего питания, кормить школьников будут в аналогичном объеме за счет средств из республиканского бюджета. Также в ряде школ будут обустроены буфеты с возможностью организацией подвоза горячего питания.

Дополнительно рассматривается возможность строительства пищеблоков модульного типа. Это быстровозводимые объекты, изготовить которые готовы республиканские предприятия. Что касается меню питания учащихся, оно разработано на две недели и направлено в учреждения. С начала учебного года меню будет опубликовано на сайтах школ.

Отдельным вопросом стал дефицит работников общепита около четырёх тысяч человек. Подготовка данных кадров будет проводиться на базе ДГТУ.

В ходе совещания Екатерина Толстикова указала на необходимость отработки «дорожной карты» каждого муниципалитета для определения целей расходования направляемых средств, предложив в случае возникновения вопросов обращаться к контролерам ОНФ. Это отметил и Владимир Васильев, сделав акцент и на родительский контроль.