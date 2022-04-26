Ордена Мужества вручили семьям погибших в Гумбетовском районе

В Гумбетовском районе почтили память военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Мероприятия состоялись в общеобразовательных организациях сёл Первомайское и Новый Цилитль. Здесь в своё время учились младший сержант пехоты Курбан Мурадов и сержант Ахмед Магомедов.

В ходе мероприятий Глава Гумбетовского района Галип Галипов и военный комиссар Гумбетовского и Казбековского районов Арсен Магомедов встретились с семьями погибших и вручили родителям военнослужащих ордена Мужества.