Ордена Мужества погибших росгвардейцев передали их родным в Дагестане

Глава Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов и командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров передали государственные награды погибших при исполнении воинского долга росгвардейцев их родным и близким. Перед началом мероприятия они почтили память павших воинов, возложив цветы к их портретам.

В церемонии приняли участие командир махачкалинского соединения Росгвардии генерал-майор Дмитрий Чистяков, начальник республиканского управления Росгвардии полковник Александр Орехов, руководители министерств и ведомств региона.

Сергей Меликов заверил родных и близких во всемерной поддержке и выразил соболезнования.

«Мы отдаем сегодня дань памяти и величайшего уважения нашим боевым друзьям, которые не вернулись с полей сражений. Я хотел бы еще раз напомнить: для нас нет чужого горя. Каждая семья, которая потеряла своих отцов, сыновей, братьев, мужей будет под пристальным вниманием и командования войск национальной гвардии, и руководства республики. Мы оказывали и будем оказывать поддержку участникам специальной военной операции, в том числе и семьям, которые, к великому сожалению, лишились своих родных. Прошу вас быть более открытыми и доводить до нас имеющиеся у вас проблемы, чтобы мы могли их оперативно решать. Мы с вами».

Генерал-полковник Сергей Захаров, передавая близким погибших ордена Мужества, отметил, что ушедшие из жизни росгвардейцы до конца остались верны присяге и выполнили поставленную боевую задачу.

«Мы понимаем, что никакие слова не заменят детям отца, жене мужа, а родителям сына. Но поверьте, что все они погибли как герои. Память о них будет вечно храниться в наших сердцах. Все погибшие ребята будут навечно зачислены в списки личного состава войск национальной гвардии. Вам, дорогие родители, хочу выразить слова огромной благодарности за то, что воспитали таких героев, настоящих защитников Отечества», – сказал командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии.

В завершение мероприятия Сергей Захаров и Сергей Меликов побеседовали с близкими бойцов и заверили в поддержке в решении их жизненных проблем.