Орден Мужества (посмертно) присвоен участнику специальной военной операции из Каспийска

Сегодня, 19 июня, церемония награждения прошла в Военном комиссариате города Каспийска при участии военного комиссара Марата Пашаева, заместителя Председателя городского Собрания Депутатов Азы Гаджиевой, оператора территориального Штаба #МыВместе Мадины Темировой, руководителя каспийского отделения «Боевое братство» Магомедарипа Якубова.

Магомедов Мурад Курбанович погиб при исполнении воинского долга в районе города Рубежный Луганской области от пули снайпера, который позднее был ликвидирован нашими военнослужащими. Указом Президента Российской Федерации Владимира Влалимировича Путина, Магомедов награжден Орденом Мужества (посмертно).

Государственную награду из рук заместителя главы ГО «г.Каспийск» Казбека Демирова получила старшая дочь героя.

Напомним, поручением Главы города Каспийска Бориса Гонцова на территории городского округа функционирует Штаб поддержки семей военнослужащих #МыВместе. Семья Магомедова уже взята на попечение Штаба. В последующем, также все нужды супруги военнослужащего будут находиться на контроле руководства города.